Актер Анатолий Васильев назвал неприятным сюрпризом слова Пугачевой о россиянах

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РФ Анатолий Васильев, сыгравший дедушку Юру в популярном сериале "Сваты", назвал Аллу Пугачеву "резкой". Свое мнение о Примадонне и ее поведении за последний год он высказал в рамках II Вятского фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах".

Фото: Википедия

Он отметил, что ее слова в адрес россиян о "рабах и холопах" стали для него неприятным сюрпризом. В беседе с журналистами aif.ru он заявил, что Примадонна всегда отличалась резкостью и многое могла себе позволить.

"Алла могла себе многое позволить и что-то такое сказать, очень неожиданные вещи, резкие чересчур. В то время ей все это прощалось, ее в нашей стране все время любили. Любили за ее песни — столько женских судеб воплощено в них. Она вообще многое для нашей эстрады сделала. Но именно женские мотивы были самыми лучшими в ее творчестве — во всех ее выступлениях. Ей верили. То, про что она пела, — это было хорошо знакомо, это очень было по-нашему, так, как мы живем. И мы очень к этому привыкли. Но не привыкли, что наш народ оскорбляют", — подчеркнул артист.

При этом он не понимает, как ей взбрело в голову такое нелицеприятное сравнение с "холопами и рабами", ведь россияне многие годы в буквальном смысле носили ее на руках.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своем разочаровании актрисой Талызиной, после ее слова о Пугачевой.

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