Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о разочаровании актрисой Талызиной

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал чушью слова Валентины Талызиной об Алле Пугачевой и Лие Ахеджаковой. Свое мнение он написал в личном Telegram-канале после просмотра интервью актрисы для YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Фото: instagram. com

Губерниев признался, что если бы ее слова услышал Эльдар Рязанов, то, по всей видимости, он тоже был бы разочарован. По крайней мере, такое мнение можно сделать на основе оставленного комментатором многоточия.

"Актриса Талызина разочаровала. Такую хрень нести на старости лет. Ужас и стыд", — написал телеведущий.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в своем интервью рассказала, что не считает Лию Ахеджакова артисткой. В картине "Андерсен. Сказка без любви" Эльдар Рязанов вырезал сцену с актрисой, которая сейчас выступает с русофобными заявлениями.

Также Талызина заявила, что у Аллы Пугачевой совершенно другое отчество, просто она захотела стать "русской".

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