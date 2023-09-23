Российская актриса Кристина Асмус тонко подколола актера Александра Петрова в своем блоге после того, как стало известно о его неожиданной женитьбе на девушке по имени Виктория. Иронию Асмус можно понять, ведь ее лучшая подруга Стася Милославская была девушкой артиста на протяжении пяти лет, но под венец так и не отправилась.
Один из подписчиков Кристины Асмус оставил ей комментарий, в котором сравнил ее с Петровым. На это актриса ответила ему словами артиста.
"Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет", — процитировала актриса уже разлетевшийся на мемы свадебный пост Александра в ответ.
Ранее Кристина Асмус уже комментировала свадьбу Петрова, публично "похоронив" друга.
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