Актриса Кристина Асмус публично "похоронила" Петрова из-за его тайной женитьбы

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Кристина Асмус выложила в своем блоге аббревиатура латинской фразы, которая означает "покойся с миром". Поклонники звезды сами додумали, к кому она обращается.

Фото: prt scr youtube.com/ОК на связи!

Судя по всему, так она "похоронила" своего друга, Александра Петрова за то, что он женился не на ее лучшей подруге, а на таинственной незнакомке.

"Друг, R. I.P….", — гласит пост звезды "Интернов".

Подписчики артистки предполагают, что она обратилась к Петрову, потому что он решил связать себя узами брака не со Стасей Милославской, лучшей подругой Асмус, а с девушкой по имени Виктория.

Вчера Александр Петров удивил всех неожиданной новостью о своей женитьбе. Оказалось, что 10 сентября актер пришел в ЗАГС в Барвихе со своей новой возлюбленной Викторией, с которой познакомился на улице.

Ранее другая бывшая возлюбленная артиста Ирина Старшенбаум поздравила новобрачных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.