Певица Алсу растрогала Елену Малышеву фотоснимком с родителями

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу показала редкое фото со своими родителями — бизнесменом Ралифом Сафиным и архитектором Разией Исхаковной. На снимке также присутствует брат артистки Марат.

Фото: личный аккаунт Алсу в Инстаграм

На представленных кадрах Алсу выглядит расслабленной и счастливой. Она лаконично написала: "Время с семьей".

Одной из первых выложенные снимки прокомментировала телеведущая Елена Малышева, которая явно растрогалась такой семейной идиллии.

"Какое же это счастье для мамы с папой побыть рядом со своими взрослыми детьми!" — заявила ведущая передачи "Здоровье" на Первом канале.

Алсу неоднократно признавалась, что с детства мечтала о крепком семейном союзе, также она хотела быть многодетной мамой. В 2006 году она стала женой бизнесмена Яна Абрамова, от которого родила троих детей. Однако в 2023 году появились слухи о расставании супругов. Алсу и ее муж никак не комментируют домыслы в Сети.

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