Певица и бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева сфотографировалась в купальнике у бассейна и выложила снимки в своем блоге.
"Наши сладкие выходные", — подписала кадры артистка.
Исполнительница делилась, что ей нравится вести здоровый образ жизни и следить за своей фигурой, она считает это своеобразными "инвестициями в себя", дабы с возрастом не испытывать проблем со здоровьем.
В 2019 году артистка впервые стала мамой, на свет появился ее сын Леон. Малыш родился на свет раньше срока весом два килограмма, врачи боролись за его жизнь в течение нескольких недель.
Ранее Саша Савельева рассказала, при каком условии покажет подписчикам лицо единственного наследника.
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