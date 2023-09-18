Певица Саша Савельева продемонстрировала фигуру в купальнике

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева сфотографировалась в купальнике у бассейна и выложила снимки в своем блоге.

Фото: личный аккаунт Александры Савельевой в Инстаграм

"Наши сладкие выходные", — подписала кадры артистка.

Исполнительница делилась, что ей нравится вести здоровый образ жизни и следить за своей фигурой, она считает это своеобразными "инвестициями в себя", дабы с возрастом не испытывать проблем со здоровьем.

В 2019 году артистка впервые стала мамой, на свет появился ее сын Леон. Малыш родился на свет раньше срока весом два килограмма, врачи боролись за его жизнь в течение нескольких недель.

Ранее Саша Савельева рассказала, при каком условии покажет подписчикам лицо единственного наследника.

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