По словам певца Филиппа Киркорова, вплотную заняться своей внешностью и решиться на пластическую операцию его заставили пляжные фото, сделанные исподтишка.
Киркоров вспомнил, что несколько лет назад он увидел в прессе фотографии, на которых он был запечатлён на пляже. Тогда у артиста был лишний вес, и выглядел он, по его признанию, плохо. После этого Киркоров стал переживать по поводу внешнего вида, комплексовать и на пляже он старался больше не раздеваться.
Однако артист признался в шоу "Малахов", что именно те неудачные пляжные фото и стали толчком к его преобразованию.
"Я благодарен этой крысе, которая сняла меня исподтишка. Я ей благодарен, на самом деле, потому что она стала одним из мотиваторов того, что нужно что-то менять", — объяснил Киркоров.
Король российской эстрады добавил, что смог, наконец, спокойно раздеться на пляже только после того, как лёг под нож пластического хирурга.
Киркоров сделал ряд пластических операция на теле и лице весной 2023 года. Именно с того момента у него появился долгожданный пресс, сформированный хирургом.
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