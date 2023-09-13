Киркоров признался, что благодарен "крысе", которая убедила его сделать пластику

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам певца Филиппа Киркорова, вплотную заняться своей внешностью и решиться на пластическую операцию его заставили пляжные фото, сделанные исподтишка.

Фото: личный аккаунт Филиппа Киркорова в Инстаграм

Киркоров вспомнил, что несколько лет назад он увидел в прессе фотографии, на которых он был запечатлён на пляже. Тогда у артиста был лишний вес, и выглядел он, по его признанию, плохо. После этого Киркоров стал переживать по поводу внешнего вида, комплексовать и на пляже он старался больше не раздеваться.

Однако артист признался в шоу "Малахов", что именно те неудачные пляжные фото и стали толчком к его преобразованию.

"Я благодарен этой крысе, которая сняла меня исподтишка. Я ей благодарен, на самом деле, потому что она стала одним из мотиваторов того, что нужно что-то менять", — объяснил Киркоров.

Король российской эстрады добавил, что смог, наконец, спокойно раздеться на пляже только после того, как лёг под нож пластического хирурга.

Киркоров сделал ряд пластических операция на теле и лице весной 2023 года. Именно с того момента у него появился долгожданный пресс, сформированный хирургом.

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Не могу остановиться! Филипп Киркоров о пластических операциях! | PRO-Новости