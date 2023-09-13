Певица Алла Пугачёва чуть не умерла в результате пластической операции, которую она делала за границей. Об этом заявил российский эстрадный исполнитель и экс-супруг Примадонны Филипп Киркоров.
Он отметил, что эта история произошла 30 лет назад, когда Пугачёва обратилась к иностранным хирургам. Как пояснил певец, после операции артистка срочно начала собираться в Россию.
"Тогда быстро подписала все бумаги, поняла, что если останется там, то её не станет, у неё чуйка", — уточнил Киркоров в эфире программы "Малахов" на "России 1".
Исполнитель добавил, что московские врачи помогли Пугачёвой восстановиться.
Ранее 56-летний Киркоров сообщил о серьёзных изменениях в своей жизни после пластических операций у звёздного хирурга Тимура Хайдарова. Он также опроверг информацию о том, что хирургические вмешательства происходили по бартеру. Певец подчеркнул: любой хороший труд должен быть оплачен.
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