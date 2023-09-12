56-летний Киркоров рассказал, как изменилась его жизнь после пластических операций

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Один из любимых пациентов звездного хирурга Тимура Хайдарова артист Филипп Киркоров признался, что когда претерпел некоторые внешние изменения, то и внутренне заметно переменился.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Super.ru пишет, что в выпуске You-Tube шоу "Осторожно: Собчак" Киркоров признался, что еще в возрасте 33 лет решил, что будет выглядеть всегда на 33. Благо артист познакомился с пластическим хирургом Хайдаровым. У Киркорова, по его собственному признанию, прибавилось сил и энергии.

"Ты не представляешь, что я сейчас творю на сцене… У меня все другое!" — поделился он с Собчак.

Кстати, вопреки популярному мнению о том, что пластическую операцию исполнитель делал по бартеру, все обстоит иначе — реклама ни при чем.

"Я считаю, что любой труд должен быть оплачен. Когда я увидел результат, то посчитал, что люди должны об этом знать, — сказал Киркоров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

шоу "Осторожно: Собчак"