Музыкант Вадим Степанцов о дуэте "Би-2" и Хаматовой: замах на копейку

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Покинувшая РФ после начала спецоперации актриса Чулпан Хаматова исполнила песню "Мой рок-н-ролл" в составе группы "Би-2", заменив Юлию Чичерину, которая действия России на Украине активно поддержала. Ситуацию прокомментировал лидер группы "Бахыт-компот" Вадим Степанцов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: Личный аккаунт Чулпан Хаматовой в Instagram

"Таков результат протеста всей нашей рок-попсни: замах на рубль, а выхлоп на копейку", — высказался певец.

Он также предположил, что реакция самой Чичериной на "кражу" её вокальной части в песне "Мой рок-н-ролл" — это её дело. Она может возмутиться, а может спустить всё на тормозах, заключил собеседник издания.

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