Покинувшая РФ после начала спецоперации актриса Чулпан Хаматова исполнила песню "Мой рок-н-ролл" в составе группы "Би-2", заменив Юлию Чичерину, которая действия России на Украине активно поддержала. Ситуацию прокомментировал лидер группы "Бахыт-компот" Вадим Степанцов в беседе с Общественной Службой Новостей.
"Таков результат протеста всей нашей рок-попсни: замах на рубль, а выхлоп на копейку", — высказался певец.
Он также предположил, что реакция самой Чичериной на "кражу" её вокальной части в песне "Мой рок-н-ролл" — это её дело. Она может возмутиться, а может спустить всё на тормозах, заключил собеседник издания.
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