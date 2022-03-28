Хмельницкая заступилась за Хаматову, напомнив о тысячах спасённых ею жизней

После эмиграции из России в Латвию известной актрисы Чулпан Хаматовой многие высказали своё отношение к этому, часто негативное. Однако нашлись и те, кто встал на её сторону или поддержал. Так, знаменитая актриса Алёна Хмельницкая заступилась за коллегу, напомнив о том, какой вклад она внесла в благотворительную деятельность, что позволило спасти тысячи жизней.

Хмельницкая в своём Telegram-канале призвала не осуждать Хаматову, а ей пожелала держаться.

"Тысячи и тысячи спасенных детских жизней! Чулпан изменила отношение к благотворительности в целом в нашем обществе! Те, кто сейчас плюют ей в спину, не могут простить ей благородства и милосердия в самом высшем смысле этого слова, света и таланта — тех качеств, которыми не обладают сами! Держись, Чулпан", — написала Хмельницкая.

Ранее другая коллега Хаматовой Екатерина Волкова тоже высказалась о её поступке, назвав его "лицемерием" и "отчаянным предательством".