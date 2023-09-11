Актер Оскар Кучера возмущен возвращением Дани Милохина в Россию

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пару дней назад юный блогер опубликовал фотографии в летнем кафе неподалеку от Кремля. В посте он признался, что глупым поступком было уезжать и обрывать все связи с Россией.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Милохин также отметил, что у всех должен быть второй шанс, поэтому он и вернулся домой.

"Да, вы не ошиблись, он нам с вами дает второй шанс. Не мы ему. Короче, если этой мартышке разрешат тут выступать, я буду уверен, что в нашем Минкульте сидят предатели. Но надеюсь, что это не так!" — написал актер в своем Telegram-канале Оскар Кучера.

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