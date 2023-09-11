Пару дней назад юный блогер опубликовал фотографии в летнем кафе неподалеку от Кремля. В посте он признался, что глупым поступком было уезжать и обрывать все связи с Россией.
Милохин также отметил, что у всех должен быть второй шанс, поэтому он и вернулся домой.
"Да, вы не ошиблись, он нам с вами дает второй шанс. Не мы ему. Короче, если этой мартышке разрешат тут выступать, я буду уверен, что в нашем Минкульте сидят предатели. Но надеюсь, что это не так!" — написал актер в своем Telegram-канале Оскар Кучера.
Ранее популярный исполнитель и солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал о трудностях жизни и работы в США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.