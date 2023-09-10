Музыкант и солист группы Little Big Илья Прусикин считает, что американский шоу-бизнес выстроен правильно. Но специалисты в продакшн намного хуже, потому что работает медленно и в основном полагаются на профсоюзы.
Русскоговорящие специалисты по свету и графике востребованы. Такое мнение он высказал в интервью Михаилу Шацу.
"Они никуда не торопятся, поэтому любая проблема растягивается. Сроки кошмарные. В РФ написал запрос в Telegram и мгновенно получил ответ, но в США нужно все делать через e-mail", — добавил певец.
Прусикин также отметил, что перестал быть энергичным как раньше, ему пришлось бросить пить, так как возраст дает о себе знать. Ему сложно в США только из-за тоски по сыну, по близким и по знакомым местам. В Америке он уже купил дом и машину, поэтому возвращаться не планирует.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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