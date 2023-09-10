Солист Little Big Илья Прусикин* рассказал о сложностях работы в США

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант и солист группы Little Big Илья Прусикин считает, что американский шоу-бизнес выстроен правильно. Но специалисты в продакшн намного хуже, потому что работает медленно и в основном полагаются на профсоюзы.

Фото: prt scr youtube.com/ШАЦ

Русскоговорящие специалисты по свету и графике востребованы. Такое мнение он высказал в интервью Михаилу Шацу.

"Они никуда не торопятся, поэтому любая проблема растягивается. Сроки кошмарные. В РФ написал запрос в Telegram и мгновенно получил ответ, но в США нужно все делать через e-mail", — добавил певец.

Прусикин также отметил, что перестал быть энергичным как раньше, ему пришлось бросить пить, так как возраст дает о себе знать. Ему сложно в США только из-за тоски по сыну, по близким и по знакомым местам. В Америке он уже купил дом и машину, поэтому возвращаться не планирует.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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