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Солист Little Big Илья Прусикин* рассказал о сложностях работы в США

1:02
Шоу-бизнес

Музыкант и солист группы Little Big Илья Прусикин считает, что американский шоу-бизнес выстроен правильно. Но специалисты в продакшн намного хуже, потому что работает медленно и в основном полагаются на профсоюзы.

Солист Little Big Илья Прусикин* рассказал о сложностях работы в США
Фото: prt scr youtube.com/ШАЦ

Русскоговорящие специалисты по свету и графике востребованы. Такое мнение он высказал в интервью Михаилу Шацу.

"Они никуда не торопятся, поэтому любая проблема растягивается. Сроки кошмарные. В РФ написал запрос в Telegram и мгновенно получил ответ, но в США нужно все делать через e-mail", — добавил певец.

Прусикин также отметил, что перестал быть энергичным как раньше, ему пришлось бросить пить, так как возраст дает о себе знать. Ему сложно в США только из-за тоски по сыну, по близким и по знакомым местам. В Америке он уже купил дом и машину, поэтому возвращаться не планирует.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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