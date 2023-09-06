Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Санкт-Петербурге суд отправил в колонию китайцев из туристической ОПГ
Певец SHAMAN вдохновлялся фильмом "Остров" при создании клипа на трек "Исповедь"
infoBRICS: увольнение Резникова указывает на страх Зеленского потерять власть
ВСУ показали кадры попытки прорыва диверсантов в Брянскую область 4 сентября
В Минобороны Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО
Актриса Настасья Самбурская устроила распродажу личных вещей
НАСА решило напугать планету: "К Земле приблизятся пять астероидов"
Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом
Мощный российский ракетный удар нанесён по объекту ВСУ в Киеве

Актер Сергей Астахов в 54 года второй раз стал отцом

1:10
Шоу-бизнес

Актер Сергей Астахов, известный по множеству ролей в российских сериалах, стал отцом во второй раз. Мужчина поделился подробностями радостного события в социальных сетях.

Актер Сергей Астахов в 54 года второй раз стал отцом
Фото: prt scr youtube.com/Загородный

Астахов опубликовал в личном блоге пост, в котором сообщил, что у него родился сын. Мальчика весом 3,6 килограмма и ростом 50 сантиметров назвали Александром. Малыша от актера родила его агент Виктория Савкеева, с которой Сергей состоит в гражданском браке.

Известно, что с 37-летней девушкой Астахов познакомился на дискотеке, когда та еще работала учительницей младших классов. На данный момент пара не спешит узаконивать свои отношения, заявив, что они счастливы и без штампа в паспорте.

Напомним, что Сергей Астахов был дважды женат. Первой избранницей актера была его однокурсница Наталья Комрадина. Затем он поженился с актрисой Викторией Адельфиной. Также известно, что у артиста был роман со звездой сериала "Бедная Настя" Еленой Кориковой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Талантливый российский актёр и режиссёр скончался на 60-м году жизни

Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.

Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев
Ходаковский: противник смог подойти к позициям ВС РФ вплотную, не понеся потерь
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
Эксперты рассказали, чего ждать от наступления ВСУ под Угледаром
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
ВСУ перешли в наступление и пытаются прорвать фронт под Донецком
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Последние материалы
Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом
Мощный российский ракетный удар нанесён по объекту ВСУ в Киеве
Вдова Юрия Шатунова рассказала о похожих на отца детях
МИД Чехии: выборы президента Украины можно организовать в 2024 году
Военный эксперт Питер Сучиу заявил, что ВС РФ сожгут танки Abrams США
Андрей Марочко: ВСУ начали использовать новую тактику разминирования
Александр Ходаковский: ВСУ пытались закрепиться на рубеже, но понесли потери
Самойлов: Россия выбьет ВСУ из Харькова и Днепра, когда США вовремя развяжут новую войну
Ушедшую из класса мигрантов в Волгограде учительницу оскорбил отец одного из детей
Пленный солдат ВСУ заявил, что решил сдаться после SMS от российской армии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников