Актер Сергей Астахов в 54 года второй раз стал отцом

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Сергей Астахов, известный по множеству ролей в российских сериалах, стал отцом во второй раз. Мужчина поделился подробностями радостного события в социальных сетях.

Фото: prt scr youtube.com/Загородный

Астахов опубликовал в личном блоге пост, в котором сообщил, что у него родился сын. Мальчика весом 3,6 килограмма и ростом 50 сантиметров назвали Александром. Малыша от актера родила его агент Виктория Савкеева, с которой Сергей состоит в гражданском браке.

Известно, что с 37-летней девушкой Астахов познакомился на дискотеке, когда та еще работала учительницей младших классов. На данный момент пара не спешит узаконивать свои отношения, заявив, что они счастливы и без штампа в паспорте.

Напомним, что Сергей Астахов был дважды женат. Первой избранницей актера была его однокурсница Наталья Комрадина. Затем он поженился с актрисой Викторией Адельфиной. Также известно, что у артиста был роман со звездой сериала "Бедная Настя" Еленой Кориковой.

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