Гарик Харламов высказался о покупке доллара по 35 рублей

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Юморист Гарик Харламов вспомнил вредный совет эксперта "Сбербанка" о покупке доллара по 35 рублей.

Фото: by BXIJNGOHAZD6GRPENLFTO7OOQ5 is marked with Public Domain Mark 1.0

Звезда Comedy Club опубликовал цитату директора Центра макроэкономических исследований "Сбербанка" Юлии Цепляевой, которая в 2014 году предупреждала, что люди, покупающие доллар по 35 рублей, потеряют свои финансы. Она отмечала, что ей очень жалко граждан, решившихся приобрести доллар по такой цене.

Несбывшийся прогноз прокомментировал Гарик Харламов.

"С удовольствием бы сейчас купил, пусть жалеет", — написал юморист в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что курс евро впервые превысил 104 рубля с 16 августа.

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