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Холодный суп-пюре из зелёного горошка: неплохая замена традиционной окрошке в жару

Холодный суп-пюре из зелёного горошка: приготовьте его вместо окрошки и гаспачо

1:22
Еда

Если у вас возникла желание приготовить необычный и освежающий холодный суп-пюре, попробуйте вариант из зелёного горошка. Мы уверены — вам он точно понравится!

Холодный суп-пюре из зелёного горошка: приготовьте его вместо окрошки и гаспачо
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 0,5 столовой ложки сливочного масла,
  • 1-2 шт. лука-шалот,
  • 2 стакана куриного или овощного бульона,
  • 10 листьев мяты,
  • 450-500 г замороженного зелёного горошка,
  • соль и молотый чёрный перец по вкусу.

А вот способ приготовления:

  1. Растопите сливочное масло в кастрюле.
  2. Обжарьте нарезанный лук-шалот на среднем огне в течение 1 минуты.
  3. Добавьте в кастрюлю бульон и листья мяты, доведите до кипения.
  4. Добавьте замороженный горошек в кастрюлю и варите его 4-5 минут до мягкого состояния.
  5. Приправьте суп солью и перцем по вкусу, затем остудите его немного.
  6. Удалите листья мяты, а затем пюрируйте суп с помощью блендера до получения гладкой текстуры.
  7. Полностью охладите суп и перед подачей охладите его в холодильнике.

Такой холодный суп-пюре из зелёного горошка станет отличным вариантом на освежающий обед или легкий ужин. Наслаждайтесь свежим и ароматным блюдом!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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