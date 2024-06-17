Холодный суп-пюре из зелёного горошка: неплохая замена традиционной окрошке в жару
Холодный суп-пюре из зелёного горошка: приготовьте его вместо окрошки и гаспачо
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Если у вас возникла желание приготовить необычный и освежающий холодный суп-пюре, попробуйте вариант из зелёного горошка. Мы уверены — вам он точно понравится!
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 0,5 столовой ложки сливочного масла,
- 1-2 шт. лука-шалот,
- 2 стакана куриного или овощного бульона,
- 10 листьев мяты,
- 450-500 г замороженного зелёного горошка,
- соль и молотый чёрный перец по вкусу.
А вот способ приготовления:
- Растопите сливочное масло в кастрюле.
- Обжарьте нарезанный лук-шалот на среднем огне в течение 1 минуты.
- Добавьте в кастрюлю бульон и листья мяты, доведите до кипения.
- Добавьте замороженный горошек в кастрюлю и варите его 4-5 минут до мягкого состояния.
- Приправьте суп солью и перцем по вкусу, затем остудите его немного.
- Удалите листья мяты, а затем пюрируйте суп с помощью блендера до получения гладкой текстуры.
- Полностью охладите суп и перед подачей охладите его в холодильнике.
Такой холодный суп-пюре из зелёного горошка станет отличным вариантом на освежающий обед или легкий ужин. Наслаждайтесь свежим и ароматным блюдом!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру