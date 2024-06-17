Холодный суп-пюре из зелёного горошка: неплохая замена традиционной окрошке в жару

Холодный суп-пюре из зелёного горошка: приготовьте его вместо окрошки и гаспачо

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас возникла желание приготовить необычный и освежающий холодный суп-пюре, попробуйте вариант из зелёного горошка. Мы уверены — вам он точно понравится!

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

0,5 столовой ложки сливочного масла,

1-2 шт. лука-шалот,

2 стакана куриного или овощного бульона,

10 листьев мяты,

450-500 г замороженного зелёного горошка,

соль и молотый чёрный перец по вкусу.

А вот способ приготовления:

Растопите сливочное масло в кастрюле. Обжарьте нарезанный лук-шалот на среднем огне в течение 1 минуты. Добавьте в кастрюлю бульон и листья мяты, доведите до кипения. Добавьте замороженный горошек в кастрюлю и варите его 4-5 минут до мягкого состояния. Приправьте суп солью и перцем по вкусу, затем остудите его немного. Удалите листья мяты, а затем пюрируйте суп с помощью блендера до получения гладкой текстуры. Полностью охладите суп и перед подачей охладите его в холодильнике.

Такой холодный суп-пюре из зелёного горошка станет отличным вариантом на освежающий обед или легкий ужин. Наслаждайтесь свежим и ароматным блюдом!