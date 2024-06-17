Любовь к барбекю вдохновила Бена Яблонски на бизнес-план по переработке древесины акации

Выручка экологичного бренда древесного угля достигла 10 млн долларов

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бен Яблонски, основатель компании Good Charcoal, рассказывает, что его детство прошло в Мельбурне (Австралия), где барбекю были частью культуры. Любовь к барбекю вдохновила Яблонски на бизнес-план по переработке древесины акации, которая произрастает в Намибии (Африка), в экологичный древесный уголь. Об этом сообщает Fox Business.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Древесина акации отдает "гораздо более сильный жар". В Намибии насчитывается 100 миллионов акров акации. Вырубка акации способствует освоению земель фермерами и открывает пространства для свободного перемещения диких животных.

Только в 2024 году компания Good Charcoal восстановила 40 000 акров намибийских земель — площадь, превышающая город Сан-Франциско. Выручка Good Charcoal в этом году достигнет 10 миллионов долларов.