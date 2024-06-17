Любовь к барбекю вдохновила Бена Яблонски на бизнес-план по переработке древесины акации

Бен Яблонски, основатель компании Good Charcoal, рассказывает, что его детство прошло в Мельбурне (Австралия), где барбекю были частью культуры. Любовь к барбекю вдохновила Яблонски на бизнес-план по переработке древесины акации, которая произрастает в Намибии (Африка), в экологичный древесный уголь. Об этом сообщает Fox Business.
Древесина акации отдает "гораздо более сильный жар". В Намибии насчитывается 100 миллионов акров акации. Вырубка акации способствует освоению земель фермерами и открывает пространства для свободного перемещения диких животных.
Только в 2024 году компания Good Charcoal восстановила 40 000 акров намибийских земель — площадь, превышающая город Сан-Франциско. Выручка Good Charcoal в этом году достигнет 10 миллионов долларов.
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