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Любовь к барбекю вдохновила Бена Яблонски на бизнес-план по переработке древесины акации

Выручка экологичного бренда древесного угля достигла 10 млн долларов

0:57
Экономика

Бен Яблонски, основатель компании Good Charcoal, рассказывает, что его детство прошло в Мельбурне (Австралия), где барбекю были частью культуры. Любовь к барбекю вдохновила Яблонски на бизнес-план по переработке древесины акации, которая произрастает в Намибии (Африка), в экологичный древесный уголь. Об этом сообщает Fox Business.

Выручка экологичного бренда древесного угля достигла 10 млн долларов
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Древесина акации отдает "гораздо более сильный жар". В Намибии насчитывается 100 миллионов акров акации. Вырубка акации способствует освоению земель фермерами и открывает пространства для свободного перемещения диких животных.

Только в 2024 году компания Good Charcoal восстановила 40 000 акров намибийских земель — площадь, превышающая город Сан-Франциско. Выручка Good Charcoal в этом году достигнет 10 миллионов долларов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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