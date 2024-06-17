МакSим вернулась в белом платье с крестом: первое выступление после болезни и борьбы с алкоголизмом

МакSим вернулась на сцену в Новосибирске после долгой болезни

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Певица МакSим (Марина Абросимова) впервые вышла на сцену после болезни, выступив на фестивале "Черника Music Fest" в Новосибирске. Она появилась перед зрителями в белом платье с крестом на груди и исполнила свои популярные песни, включая "Наверное, это мой рай", "Научусь летать" и "Нежность".

Фото: unsplash.com by Kane Reinholdtsen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

МакSим призналась, что сильно скучала по своим поклонникам. Летом прошлого года певица призналась в алкоголизме и обратилась за помощью в реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что певица МакSим посадила именную яблоню в реабилитационном центре после лечения.