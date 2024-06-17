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Землю может снова накрыть мощная магнитная буря: на Солнце формируется супер-пятно

Учёные обнаружили новое супер-пятно на Солнце

1:08
Наука

На Солнце формируется новый активный супер-центр на линии Солнце-Земля, как сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Учёные обнаружили новое супер-пятно на Солнце
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Хотя эта область пока уступает по размерам центру, который вызвал рекордный майский шторм, примерно в 2-3 раза, она демонстрирует аналогичную скорость роста.

Всего за четыре дня солнечное пятно увеличилось с нуля до одной из самых крупных областей в этом солнечном цикле. Если эта скорость роста сохранится, то к началу следующей недели, вероятно во вторник или среду, мы получим новую область, которая расположится точно на линии Солнце-Земля. Это значит, что воздействие на Землю будет происходить с максимальной эффективностью, сообщают "Аргументы Недели".

Существует высокая вероятность того, что на следующей неделе на Земле начнутся магнитные бури. На данный момент сложно точно предсказать их уровень воздействия и класс опасности, однако ожидается развитие событий и появление первых вспышек наивысшего X класса.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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