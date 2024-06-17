Землю может снова накрыть мощная магнитная буря: на Солнце формируется супер-пятно

На Солнце формируется новый активный супер-центр на линии Солнце-Земля, как сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
Хотя эта область пока уступает по размерам центру, который вызвал рекордный майский шторм, примерно в 2-3 раза, она демонстрирует аналогичную скорость роста.
Всего за четыре дня солнечное пятно увеличилось с нуля до одной из самых крупных областей в этом солнечном цикле. Если эта скорость роста сохранится, то к началу следующей недели, вероятно во вторник или среду, мы получим новую область, которая расположится точно на линии Солнце-Земля. Это значит, что воздействие на Землю будет происходить с максимальной эффективностью, сообщают "Аргументы Недели".
Существует высокая вероятность того, что на следующей неделе на Земле начнутся магнитные бури. На данный момент сложно точно предсказать их уровень воздействия и класс опасности, однако ожидается развитие событий и появление первых вспышек наивысшего X класса.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.