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Вот чем опасны яйца: будьте осторожны

Чрезмерное употребление яиц опасно для здоровья

1:09
Здоровье

Слишком частое употребление яиц в течение длительного периода времени может нарушить работу почек, печени или поджелудочной железы, особенно у людей с заболеваниями этих органов.

Чрезмерное употребление яиц опасно для здоровья
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Какой вред несут яйца

Главный вред — содержание холестерина. Ещё несколько лет назад было принято считать, что холестерин, содержащийся в пище, откладывается на стенках сосудов, тем самым закупоривая их.

А это, как известно, приводит к атеросклерозу и различным сердечным заболеваниям. Хотя это правда, что яйца содержат много холестерина, важно отметить, что пищевой холестерин, содержащийся в яйцах, может не оказывать негативного влияния на уровень холестерина в крови и не способствовать риску сердечных заболеваний.

Чем опасны сырые яйца

Сырые яйца являются потенциальным источником сальмонеллеза. Сальмонелла — патогенная бактерия, способная вызвать тяжёлое пищевое отравление.

Вместо мышц и сильного голоса вы получите боли в животе, диарею, рвоту и лихорадку.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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