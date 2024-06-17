Вот чем опасны яйца: будьте осторожны

Чрезмерное употребление яиц опасно для здоровья

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Слишком частое употребление яиц в течение длительного периода времени может нарушить работу почек, печени или поджелудочной железы, особенно у людей с заболеваниями этих органов.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Какой вред несут яйца

Главный вред — содержание холестерина. Ещё несколько лет назад было принято считать, что холестерин, содержащийся в пище, откладывается на стенках сосудов, тем самым закупоривая их.

А это, как известно, приводит к атеросклерозу и различным сердечным заболеваниям. Хотя это правда, что яйца содержат много холестерина, важно отметить, что пищевой холестерин, содержащийся в яйцах, может не оказывать негативного влияния на уровень холестерина в крови и не способствовать риску сердечных заболеваний.

Чем опасны сырые яйца

Сырые яйца являются потенциальным источником сальмонеллеза. Сальмонелла — патогенная бактерия, способная вызвать тяжёлое пищевое отравление.

Вместо мышц и сильного голоса вы получите боли в животе, диарею, рвоту и лихорадку.