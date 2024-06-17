Не только отварная куриная грудка: советы диетолога, как похудеть

Пытаясь похудеть, многие люди стараются сделать свой рацион как можно более здоровым, используя только обезжиренные и полезные продукты.
Куриная грудка — один из самых здоровых вариантов, но это не значит, что это единственный вид пищи, который вам разрешено есть.
Употребление в пищу только варёной куриной грудки означает, что вы упускаете другие важные питательные вещества, в которых нуждается ваш организм. Разные продукты содержат разные витамины и минералы, а разнообразная диета помогает получить более широкий спектр этих питательных веществ.
Наш организм нуждается в смеси белков, углеводов, жиров, витаминов и минералов для правильного функционирования. Отварная куриная грудка является хорошим источником белка, но вам также нужны углеводы для энергии и жиры для различных функций организма.
Хотя куриная грудка является отличным источником нежирного белка, ваши мышцы также получают пользу от других источников белка, таких как рыба, яйца и растительные белки.
Сочетание разных типов белка гарантирует, что ваши мышцы получат все необходимые незаменимые аминокислоты.
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