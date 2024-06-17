Добровольное медицинское страхование для лиц старше 60 лет: основные программы и их стоимость

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1:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Добровольное медицинское страхование предоставляет возможность получать высококачественную медицинскую помощь без длительного ожидания. Стандартные страховые пакеты обычно предназначены для взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, тогда как для детей и пожилых людей требуются специализированные программы.

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Приобретение полиса добровольного медицинского страхования для пожилого человека требует понимания, что специализированного продукта для старшего возраста не существует. Страховые компании учитывают повышенные риски заболеваний с возрастом, что может сделать полис дороже по сравнению со стандартными программами.

Программы добровольного медицинского страхования могут включать различные услуги: от телемедицинских консультаций до страхования от критических заболеваний, таких как онкология, кардиохирургия и трансплантация костного мозга. Лечение предоставляется ведущими медицинскими учреждениями страны, за пациентом закрепляется менеджер.

Самый распространённый продукт — классический полис, включающий вызовы врача на дом и лечение в клиниках и стационарах. Экономичные варианты ограничиваются услугами экстренной медицинской помощи.

Стоимость полных программ может достигать 50 000-70 000 рублей в год, тогда как минимальные пакеты стоят 10-20 тысяч рублей. Дополнительно могут включаться такие услуги, как психологическая поддержка, вакцинация и реабилитационные процедуры.

Несмотря на разнообразие предложений, страхование для лиц старше 60 лет часто требует индивидуального оформления, так как многие страховые компании не предлагают стандартные программы для этой категории клиентов из-за необходимости наблюдения за хроническими заболеваниями.