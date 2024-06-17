Названы породы собак, которые помогают снять стресс и избежать депрессии

Кинологи назвали породы собак, которые помогают снять стресс

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Эксперты назвали породы собак, которые могут помочь справиться с депрессией, тоской и одиночеством.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Первое место в списке заняли мопсы. Эти собаки обожают детей, они дружелюбны и активны, поэтому им требуется много внимания и времени. С мопсом скучать не придется.

Также психологи выделяют лабрадора-ретривера. Эти питомцы идеально подходят для семей, а также для людей с ограниченными возможностями. Они не только станут верными друзьями, прижимаясь носом к вашей руке, но и отличными защитниками. Лабрадоры чувствуют опасность на расстоянии, поэтому если ваша собака насторожилась и потянула вас в другую сторону, лучше прислушаться к ней.

Кроме того, эти породы легко находят общий язык с другими членами семьи и животными.

Еще одна порода, выделенная экспертами, — это пудель. Пудели известны своей веселостью, а их иногда неуклюжее поведение всегда вызывает улыбку и смех. Эти собаки не оставят вас в одиночестве, так как сами не любят быть одни, что стоит учитывать при выборе пуделя в качестве домашнего питомца.