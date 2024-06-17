Экзотические мезембриантемумы: неприхотливая красота для вашего сада

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Удивительные мезембриантемумы: выбираем лучшие виды

2:16
Садоводство » Цветы

Мезембриантемум — это род сочных многолетних растений, родом из Южной Африки. Благодаря своим необычным формам, богатой цветовой гамме и неприхотливости, мезембриантемумы популярны среди любителей интересных растений.

Удивительные мезембриантемумы: выбираем лучшие виды
Фото: flickr.com by Swaminathan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Представители этого рода поражают разнообразием своих форм — от маленьких ковриков до крупных кустов высотой до полуметра. Листья мезембриантемумов чаще всего имеют треугольную или клиновидную форму, сочные и мясистые. Окраска их варьируется от насыщенно-зеленой до серебристо-голубой, с интересными текстурами и узорами.

Особенно эффектен цветок мезембриантемума — ярко-окрашенный и необычной формы. Его лепестки, как правило, расположены в один или два ряда, создавая впечатление раскрывшейся звездочки. Цветовая палитра цветков включает практически все оттенки от белого и розового до оранжевого, красного и фиолетового. Многие виды способны цвести практически круглый год, особенно в комнатных условиях.

Одно из главных достоинств мезембриантемумов — их неприхотливость и засухоустойчивость. Они прекрасно подходят для выращивания в засушливых, жарких районах, так как способны накапливать влагу в своих мясистых листьях и стеблях. Большинство видов устойчивы к морозам до -5…-10°С, что позволяет выращивать их и в более холодных регионах.

Мезембриантемумы широко используются в ландшафтном дизайне — их часто высаживают в рокариях, альпинариях, на сухих склонах и в каменистых садах. Благодаря стелющейся или каскадной форме, они эффектно смотрятся в настенных композициях, контейнерах, на зеленых крышах. Некоторые виды даже могут использоваться в качестве ковровых растений.

В уходе мезембриантемумы требуют хорошего дренажа, умеренного полива и максимального солнечного освещения. В период активного роста и цветения им нужны питательные подкормки. Регулярная обрезка позволит сохранить аккуратную, компактную форму растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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