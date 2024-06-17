Спортсмен рассказал о преимуществах бега спиной

Рекордсмен мира по бегу спиной на беговой дорожке Николай Котенков раскрыл секреты бега спиной.
По-другому его называют реверс-раннинг.
В отличает от обычного бега при реверс-раннинг работают другие группы мышц.
"Я готовился к марафону спиной вперёд 2,5 года. Если вы только начинаете практиковать такой способ, то даже 200-300 метров или 5-10 минут ежедневно станут хорошим подспорьем, чтобы отработать новый навык. Это укрепит мышечный аппарат и улучшит координацию", — цитирует спортсмена "Чемпионат".
По словам Котенкова, бег и ходьба спиной вперёд способны активизировать те мышцы и зоны головного мозга, которые в привычных тренировках остаются незадействованными.
Реверс-раннинг укрепляет колени и мышцы задней и внутренней поверхностей бедра, а также мышцы-стабилизаторы. Также тренируется координация.
Спортсмен посоветовал, практикуя бег и ходьбу спиной, регулярно смотреть через плечо. Это позволит не столкнуться с препятствием. Очень хорошая "фишка" — тренироваться на дорожке. Первое время можно придерживаться одной рукой за поручень.
Если же вы решили тренироваться на улице, стоит ходить и бегать по ровным поверхностям: там, где минимальный риск упасть.
Главная ошибка — не держать спину прямо и сильно наклоняться. Из-за этого могут перенапрячься мышцы спины.
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