Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как страхование банковских карт помогает защитить средства клиентов от мошенников
Что лучше – балет или тренажёрный зал? Ответили эксперты
Американские родители влезают в долги после поездки в Disneyland
Коктейльные наряды для женщин: правила стиля и элегантности
Россиянин рассказал про советские Хрущевки в Афганистане
Россиянка сравнила жизнь богатых в России и США
Когда стоит отключать ESP: советы от эксперта ГИБДД
Учёные обнаружили необычный способ борьбы за выживание у бактерий
Как выбрать полис ДМС для пенсионеров: советы специалистов
Эффективные методы ухода за кожей после солнечного ожога: как избавиться от шелушения и воспаления?

Как облегчить боль после солнечного ожога кожи: лучшие методы и советы

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Солнечные ожоги часто сопровождаются шелушением кожи, что происходит из-за повреждения эпидермиса ультрафиолетовыми лучами. Этот процесс начинается через несколько дней после получения ожога и может продолжаться до двух недель. Stylecraze.com предлагает ряд рекомендаций, как облегчить симптомы шелушения и раздражения кожи.

Как облегчить боль после солнечного ожога кожи: лучшие методы и советы
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Холодные компрессы и ванны

После солнечного ожога, когда кожа начинает шелушиться, поможет регулярное применение охлаждающих компрессов или прохладных ванн. Это временно снижает воспаление и дает ощущение облегчения.

Гель алоэ вера

Алоэ вера известен своими увлажняющими и успокаивающими свойствами. Он помогает ускорить заживление кожи и уменьшить раздражение после солнечного ожога.

Овсяные ванны

Овсянка обладает противовоспалительными свойствами и способствует удержанию влаги в коже, что способствует ее заживлению. Для этого рекомендуется добавить овсяные хлопья в тёплую ванну и принимать ее около 10-15 минут.

Свободная одежда и никакого отшелушивания

Носите свободную мягкую одежду, чтобы избежать раздражения кожи и позволить ей нормально дышать. Не стоит пытаться удалить шелушащиеся участки с помощью скрабов или механических средств, так как это может усугубить ситуацию и вызвать дополнительные повреждения.

Противовоспалительные препараты

Иногда прием противовоспалительных лекарственных средств, таких как аспирин или ибупрофен, может помочь снизить боль и отек, связанные с солнечным ожогом. Однако следует обратиться к врачу перед их использованием, особенно если имеются какие-либо медицинские противопоказания.

Увлажнение

Поддерживайте водный баланс организма путем достаточного потребления воды. Увлажненная кожа лучше защищена от повреждений и способна быстрее заживать после солнечного ожога.

Эффективный уход после солнечного ожога поможет ускорить процесс заживления и снизить риск возможных осложнений.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить цветы в июне?
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Когда стоит отключать ESP: советы от эксперта ГИБДД
Учёные обнаружили необычный способ борьбы за выживание у бактерий
Как выбрать полис ДМС для пенсионеров: советы специалистов
Чрезмерное употребление яиц опасно для здоровья
Холодный суп-пюре из зелёного горошка: приготовьте его вместо окрошки и гаспачо
Кинологи назвали породы собак, которые помогают снять стресс
МакSим вернулась на сцену в Новосибирске после долгой болезни
Лидер спортивного движения Нагибин сделал разбор "Титанов"
Выручка экологичного бренда древесного угля достигла 10 млн долларов
Удивительные мезембриантемумы: выбираем лучшие виды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников