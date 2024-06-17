Разбор шоу "Титаны": почему даже олимпийским чемпионам было сложно выполнить первое задание

Лидер спортивного движения Нагибин сделал разбор "Титанов"

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

На телевизионном шоу "Титаны" первым заданием стал вис на перекладине при помощи рук. Спортсмен, лидер спортивного движения Андрей Нагибин разобрал, почему испытание сложно далось даже олимпийским чемпионам.

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По его словам, сложность виса на перекладине — время, которое человек может удерживаться.

"Для успешного выполнения необходимы хорошо развитые мышцы рук, плечевого пояса, спины и корпуса", — цитирует Нагибина "Чемпионат".

Участникам шоу усложнил задачу запрет на выход силой на турник, так как во время него можно ненадолго перераспределить нагрузку на грудные и мышцы кора.

Лучший результат в испытании показал спортивный гимнаст Александр Сычугов, его время — 20.28. Для этого вида спорта характерна развитая верхняя часть тела, чего не скажешь, к примеру, о футболе. Например, Роман Павлюченко смог удерживать положение 3.36.