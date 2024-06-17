Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка сравнила жизнь богатых в России и США
Когда стоит отключать ESP: советы от эксперта ГИБДД
Учёные обнаружили необычный способ борьбы за выживание у бактерий
Как выбрать полис ДМС для пенсионеров: советы специалистов
Чрезмерное употребление яиц опасно для здоровья
Холодный суп-пюре из зелёного горошка: приготовьте его вместо окрошки и гаспачо
Кинологи назвали породы собак, которые помогают снять стресс
МакSим вернулась на сцену в Новосибирске после долгой болезни
Выручка экологичного бренда древесного угля достигла 10 млн долларов
Разбор шоу "Титаны": почему даже олимпийским чемпионам было сложно выполнить первое задание

Лидер спортивного движения Нагибин сделал разбор "Титанов"

1:05
Спорт

На телевизионном шоу "Титаны" первым заданием стал вис на перекладине при помощи рук. Спортсмен, лидер спортивного движения Андрей Нагибин разобрал, почему испытание сложно далось даже олимпийским чемпионам.

Лидер спортивного движения Нагибин сделал разбор "Титанов"
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

По его словам, сложность виса на перекладине — время, которое человек может удерживаться.

"Для успешного выполнения необходимы хорошо развитые мышцы рук, плечевого пояса, спины и корпуса", — цитирует Нагибина "Чемпионат".

Участникам шоу усложнил задачу запрет на выход силой на турник, так как во время него можно ненадолго перераспределить нагрузку на грудные и мышцы кора.

Лучший результат в испытании показал спортивный гимнаст Александр Сычугов, его время — 20.28. Для этого вида спорта характерна развитая верхняя часть тела, чего не скажешь, к примеру, о футболе. Например, Роман Павлюченко смог удерживать положение 3.36.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить цветы в июне?
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Когда стоит отключать ESP: советы от эксперта ГИБДД
Учёные обнаружили необычный способ борьбы за выживание у бактерий
Как выбрать полис ДМС для пенсионеров: советы специалистов
Чрезмерное употребление яиц опасно для здоровья
Холодный суп-пюре из зелёного горошка: приготовьте его вместо окрошки и гаспачо
Кинологи назвали породы собак, которые помогают снять стресс
МакSим вернулась на сцену в Новосибирске после долгой болезни
Лидер спортивного движения Нагибин сделал разбор "Титанов"
Выручка экологичного бренда древесного угля достигла 10 млн долларов
Удивительные мезембриантемумы: выбираем лучшие виды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников