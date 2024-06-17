Как продлить полис ОСАГО, находясь в другом регионе: пошаговая инструкция для автовладельцев

Эксперты рассказали, как оформить и продлить ОСАГО в другом регионе РФ

2:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

Каждый владелец автомобиля, управляющий транспортным средством на территории РФ, обязан иметь полис ОСАГО. Отсутствие этого документа является административным нарушением законодательства. Полис необходимо ежегодно продлевать, но иногда автовладелец находится вне своего региона.

Фото: flickr.com by Axion23 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy

Чтобы избежать штрафа за отсутствие ОСАГО или не остаться без полиса при страховом случае, его можно продлить не по месту прописки, а по месту фактического нахождения на территории России.

Причины оформления ОСАГО в другом регионе

Необходимость оформить или продлить ОСАГО в другом регионе может возникнуть в следующих ситуациях:

Командировка на автомобиле. Временное проживание в другом городе. Переезд на новое место жительства с временной задержкой в смене адреса прописки. Покупка автомобиля по договору купли-продажи в другом городе.

Новый владелец должен заключить договор обязательного страхования ТС в течение 10 дней с момента покупки. Этот период даётся для перегонки автомобиля и оформления полиса по месту прописки.

Как оформить полис в другом регионе

Действующее законодательство не устанавливает обязательных требований к месту оформления страховки. Отказ страховой компании в заключении договора является нарушением закона. Оформить ОСАГО в другом регионе можно, опираясь на российское законодательство.

Процедура получения полиса ОСАГО в другом регионе аналогична оформлению по месту прописки:

Обратитесь в страховую компанию онлайн или лично. Предоставьте необходимые документы: паспорт, ПТС или СТС, водительские удостоверения лиц, которые будут управлять автомобилем. Заключите договор и оплатите услугу. Получите полис обязательного автострахования.

Как рассчитывается стоимость ОСАГО при оформлении в другом регионе

При расчёте стоимости полиса учитывается территориальный коэффициент, который варьируется в зависимости от региона России. Коэффициенты для городов и регионов установлены в тарифах, утверждённых Банком России.

Стоимость ОСАГО будет рассчитана по коэффициенту региона, где зарегистрирован автовладелец, а не по региону его фактического нахождения.