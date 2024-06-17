Как продлить полис ОСАГО, находясь в другом регионе: пошаговая инструкция для автовладельцев

Каждый владелец автомобиля, управляющий транспортным средством на территории РФ, обязан иметь полис ОСАГО. Отсутствие этого документа является административным нарушением законодательства. Полис необходимо ежегодно продлевать, но иногда автовладелец находится вне своего региона.
Чтобы избежать штрафа за отсутствие ОСАГО или не остаться без полиса при страховом случае, его можно продлить не по месту прописки, а по месту фактического нахождения на территории России.
Причины оформления ОСАГО в другом регионе
Необходимость оформить или продлить ОСАГО в другом регионе может возникнуть в следующих ситуациях:
Новый владелец должен заключить договор обязательного страхования ТС в течение 10 дней с момента покупки. Этот период даётся для перегонки автомобиля и оформления полиса по месту прописки.
Как оформить полис в другом регионе
Действующее законодательство не устанавливает обязательных требований к месту оформления страховки. Отказ страховой компании в заключении договора является нарушением закона. Оформить ОСАГО в другом регионе можно, опираясь на российское законодательство.
Процедура получения полиса ОСАГО в другом регионе аналогична оформлению по месту прописки:
Как рассчитывается стоимость ОСАГО при оформлении в другом регионе
При расчёте стоимости полиса учитывается территориальный коэффициент, который варьируется в зависимости от региона России. Коэффициенты для городов и регионов установлены в тарифах, утверждённых Банком России.
Стоимость ОСАГО будет рассчитана по коэффициенту региона, где зарегистрирован автовладелец, а не по региону его фактического нахождения.
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