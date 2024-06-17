Как сменить управляющую компанию: пошаговое руководство для жильцов

Как поменять управляющую компанию

3:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как поменять управляющую компанию

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если управляющая компания (УК) систематически не выполняет свои обязанности, жалобы в Жилищную инспекцию не дают результатов, а состояние дома ухудшается, жильцам стоит задуматься о смене управляющей компании. Это можно сделать, дождавшись окончания срока действия договора или проведя общее собрание собственников.

Пошаговое руководство по смене управляющей компании (УК)

Если требуется немедленно прекратить договор с УК, следуйте следующей пошаговой инструкции:

Подготовка к собранию

— Соберите доказательства ненадлежащего исполнения обязанностей УК: фото, номера заявок, фамилии диспетчеров.

— Подготовьте копии жалоб в администрацию, Жилищную инспекцию, прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции.

— Инициаторы готовят документы для проведения собрания и голосования: реестр собственников, повестку, бюллетени, форму собрания. Рекомендуется выбрать очно-заочную форму для максимального участия жильцов.

Оповещение собственников

— Инициативная группа вывешивает объявление о собрании за 10 дней до даты проведения. Все собственники должны быть уведомлены под роспись или заказным письмом с уведомлением.

— Выбирайте новую УК, используя сервис ГИС ЖКХ для проверки лицензии, рисков банкротства, административных дел и тарифов.

Проведение собрания

— В назначенный день собственники регистрируются и подписываются о присутствии.

— Обсуждаются вопросы необходимости смены УК, инициативная группа представляет новые УК и их тарифы.

— Решение принимается, если 55% голосов высказались "за".

Оформление документов

— В течение 10 дней после собрания в старую УК и Жилинспекцию направляются: оригинал протокола собрания, реестры собственников и уведомлений, оригиналы бланков голосования.

— Жильцы уведомляются о результатах собрания, например, через объявление на доске.

Действия после смены

— Договор со старой УК считается расторгнутым после получения компанией почтового уведомления с протоколом собрания. С этого дня должен быть произведен перерасчет услуг.

— Если старая УК продолжает присылать квитанции, подайте жалобу в Жилинспекцию или прокуратуру.

— С новой УК подписывается договор с каждым владельцем дома. Новая компания принимает обязательства по содержанию дома после подписания договора 50% жильцов.

Обязанности управляющей компании

УК обязана предоставлять минимальный перечень услуг:

1. Сохранение целостности и прочности дома: ремонт стен, полов, крыши, перегородок, лестниц и подвала.

2. Контроль за отоплением, водоснабжением, вентиляцией и электроснабжением.

3. Влажная и сухая уборка в лифте, подъезде, наведение порядка на придомовой территории.

4. Устранение аварийных ситуаций.

Помимо обязательных услуг, жильцы могут договориться с УК о дополнительной помощи, если это необходимо.