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Седум пурпурный - звезда вашего сада: особенности выращивания и применения

Яркий, стойкий, неприхотливый - знакомство с седумом пурпурным

2:27
Садоводство » Цветы

Седум пурпурный — это неприхотливое многолетнее растение, которое в последние годы завоёвывает всё большую популярность среди садоводов. Его декоративные качества, простота ухода и высокая зимостойкость делают его идеальным выбором для создания ярких акцентов в саду.

Яркий, стойкий, неприхотливый - знакомство с седумом пурпурным
Фото: en.wikipedia.org by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот вид седума происходит из Европы, но отлично себя чувствует и в наших широтах. Его стелющиеся побеги со сложно рассеченными мясистыми листьями в форме розетки достигают высоты 10-20 см. Окраска листвы меняется в зависимости от сезона — весной и летом она имеет насыщенный пурпурно-фиолетовый оттенок, осенью приобретает ярко-красные тона.

Одно из главных достоинств седума пурпурного — обильное и продолжительное цветение. В июне-июле на стеблях появляются крупные соцветия-щитки ярко-розового или почти белого цвета. Они отлично вписываются в любые цветочные композиции. Кроме того, седум привлекает множество полезных насекомых, таких как бабочки и пчелы.

Культура отличается высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, что делает её практически беспроблемной для выращивания. Она предпочитает хорошо дренированные, легкие почвы и солнечные участки. В тени седум будет вытягиваться и терять свою декоративность.

Седум пурпурный — универсальное растение, которое можно использовать самыми разными способами. Его часто высаживают в рокариях, альпинариях, на сухих склонах, по краям дорожек. Также он хорошо смотрится в контейнерах, висячих корзинах, на зеленых крышах. Благодаря своей стелющейся форме седум может приживаться даже на вертикальных поверхностях.

Чтобы сохранить компактность и яркую окраску седума, необходимо время от времени проводить обрезку отцветших соцветий. Это также стимулирует обильное повторное цветение. В период активного роста рекомендуется умеренный полив, но в остальное время седум не нуждается в особом уходе.

Если вы хотите добавить роскошных пурпурных акцентов в свой сад, седум пурпурный — идеальный выбор. Его неприхотливость, яркий внешний вид и долгий период цветения непременно очаруют.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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