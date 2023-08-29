На Мосбирже курс евро впервые превысил 104 рубля с 16 августа

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Московской бирже курс евро в ходе торгов впервые с 16 августа превысил отметку в 104 рубля, указывают данные сессии.

Фото: CC BY-SA 3.0

Согласно информации, полученной на 15:08 по московскому времени, евро увеличился на 0,87% и достиг отметки в 104,08 рубля.

К 15:25 по московскому времени рост евро замедлился до 103,79 рубля (+0,59%). В то же время доллар увеличился на 0,88%, достигнув 96,15 рубля, а юань торговался на уровне 13,161 рубля (+0,79%).

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