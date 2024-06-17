Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали о кошачьей мяте
Яркий, стойкий, неприхотливый - знакомство с седумом пурпурным
Что включить в рацион для эффективного похудения
Учёные обнаружили новое супер-пятно на Солнце
Как поменять управляющую компанию
Эксперты рассказали, как оформить и продлить ОСАГО в другом регионе РФ
Эксперты предлагают пересмотреть систему штрафов с мобильных камер
Спортсмен рассказал о преимуществах бега спиной
Компот из клубники на зиму без стерилизации: вкусный и натуральный напиток
Эффективные способы удаления лака для волос: секреты чистоты и здоровья ваших локон

Как удалить лак с волос: пять простых способов

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Лак для волос отлично подходит для укладки, но важно не забывать его тщательно смывать. Его частое использование может привести к накоплению продукта на коже головы, что может вызвать зуд, выпадение волос, жирность и ломкость. Вот несколько эффективных методов для удаления лака с волос от портала stylecraze.com.

Как удалить лак с волос: пять простых способов
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Средство для мытья посуды

Это средство содержит моющие вещества, которые эффективно удаляют остатки лака. Используйте мягкое средство для мытья посуды, нанесите его на волосы с помощью расчески, оставьте на 15 минут, затем смойте.

Пищевая сода

Добавьте столовую ложку пищевой соды в шампунь, перемешайте и нанесите на волосы. Оставьте на некоторое время, затем смойте. Также можно нанести соду прямо на влажные волосы и кожу головы, а затем смыть шампунем.

Яблочный уксус

Он известен своими очищающими свойствами и способностью удалять остатки продуктов. Добавьте столовую ложку уксуса в чашку воды и промойте волосы смесью после мытья головы. Это также придаст локонам гладкость и блеск.

Гель алоэ вера

Смешайте полстакана геля алоэ вера, столовую ложку лимонного сока и несколько капель эфирного масла розмарина. Нанесите смесь на кожу головы и волосы, оставьте на 30 минут, затем смойте теплой водой и мягким шампунем. Гель алоэ вера обладает увлажняющими и очищающими свойствами.

Гибискус

Прокипятите цветы, настой процедите и перелейте в бутылку с распылителем. Нанесите на волосы и кожу головы, оставьте на 1-2 часа, затем смойте. Цветы гибискуса помогают бороться с накоплением продуктов на волосах и коже головы.

Эти методы помогут вам эффективно удалить лак с волос, сохраняя их здоровье и красоту.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить цветы в июне?
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Яркий, стойкий, неприхотливый - знакомство с седумом пурпурным
Что включить в рацион для эффективного похудения
Учёные обнаружили новое супер-пятно на Солнце
Как поменять управляющую компанию
Эксперты рассказали, как оформить и продлить ОСАГО в другом регионе РФ
Эксперты предлагают пересмотреть систему штрафов с мобильных камер
Спортсмен рассказал о преимуществах бега спиной
Как удалить лак с волос: пять простых способов
Компот из клубники на зиму без стерилизации: вкусный и натуральный напиток
Страны G7 сокращают гумпомощь и наращивают военные расходы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников