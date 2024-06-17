Новые правила могут отменить штрафы с камер

Эксперты предлагают пересмотреть систему штрафов с мобильных камер

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Инициаторы законопроекта критикуют необоснованные штрафы, выписываемые на основании фото и видеоматериалов без участия полицейских или свидетелей, заявляет эксперт Олеся Яшина.

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Проблемы с техникой камер и отсутствием прямого контроля водителей также поднимаются. Депутаты предлагают, чтобы штрафы выписывались компетентными лицами, а не автоматическими системами, для защиты прав автолюбителей и предотвращения злоупотреблений.

Однако отмена штрафов с мобильных камер может затруднить контроль за соблюдением ПДД и увеличить количество нарушений. Законопроект требует детального изучения для балансировки прав водителей и обеспечения безопасности.