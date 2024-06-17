Новые правила могут отменить штрафы с камер

Инициаторы законопроекта критикуют необоснованные штрафы, выписываемые на основании фото и видеоматериалов без участия полицейских или свидетелей, заявляет эксперт Олеся Яшина.
Проблемы с техникой камер и отсутствием прямого контроля водителей также поднимаются. Депутаты предлагают, чтобы штрафы выписывались компетентными лицами, а не автоматическими системами, для защиты прав автолюбителей и предотвращения злоупотреблений.
Однако отмена штрафов с мобильных камер может затруднить контроль за соблюдением ПДД и увеличить количество нарушений. Законопроект требует детального изучения для балансировки прав водителей и обеспечения безопасности.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.