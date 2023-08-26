Музыкант Андрей Макаревич живет за границей последние два года, он уехал к своей супруге Эйнат Кляйн в марте 2022 года. Журналисты NEWS. RU выяснили, как сложилась судьба сбежавшего певца.
Лидер группы "Машина времени" зарабатывает благодаря гастролям, а также выступлениями на частных корпоративах. Стоимость одного концерта начинается от 50 тысяч евро. Также в России у Макаревича есть бар-ресторан JAM Club и продюсерский центр.
При этом жизнь в Израиле не в полной мере устраивает певца — ему не нравится медицина, работа госорганов и служб доставки.
В российской столице у него осталась трехкомнатная квартира, которую он делит вместе с бывшей женой и сыном Иваном. Также Макаревич признается, что скучает по рыбалке и походам за грибами.
Ранее беглый актер Анатолий Белый рассказал, как его семья отреагировала на эмиграцию из России.
*внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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