Музыкант Андрей Макаревич* столкнулся с трудностями после отъезда из России

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Андрей Макаревич живет за границей последние два года, он уехал к своей супруге Эйнат Кляйн в марте 2022 года. Журналисты NEWS. RU выяснили, как сложилась судьба сбежавшего певца.

Фото: Википедия

Лидер группы "Машина времени" зарабатывает благодаря гастролям, а также выступлениями на частных корпоративах. Стоимость одного концерта начинается от 50 тысяч евро. Также в России у Макаревича есть бар-ресторан JAM Club и продюсерский центр.

При этом жизнь в Израиле не в полной мере устраивает певца — ему не нравится медицина, работа госорганов и служб доставки.

В российской столице у него осталась трехкомнатная квартира, которую он делит вместе с бывшей женой и сыном Иваном. Также Макаревич признается, что скучает по рыбалке и походам за грибами.

Ранее беглый актер Анатолий Белый рассказал, как его семья отреагировала на эмиграцию из России.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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