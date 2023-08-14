Телеведущая Юлия Высоцкая с режиссером Кончаловским проводят отпуск в Тоскане

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга Юлия Высоцкая улетели в Италию. Актриса поделилась в соцсетях кадрами роскошного отдыха на собственной вилле в Тоскане.

Накануне режиссер Андрей Кончаловский сообщил, что закончил работу над очередным проектом. При этом главную роль в картине сыграла его жена. Поэтому супруги отправились на отдых вместе. Актриса опубликовала несколько снимков с роскошной виллы, добавив, что сейчас они много загорают и купаются.

"Мы закончили съемки. Нам было хорошо вместе. Я благодарю каждого, с кем случилось это кино", — написала днем ранее Высоцкая.

Из открытых источников известно, что еще десять лет назад Кончаловский приобрел в Тоскане поместье 18 века. Режиссер вложил большие деньги в реставрацию особняка. На территории также есть гостевой дом и собственные виноградники.

Напомним, что Юлия Высоцкая в этом годы подверглась травле из-за старых выпусков программы «Едим дома» с ее участием. Недавно стало известно, сколько звезда заработала на этом шоу.

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