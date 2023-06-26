Стало известно, сколько "Едим дома" приносит Юлии Высоцкой: 150 миллионов рублей на кулинаром шоу

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Юлия Высоцкая заработала на шоу "Едим дома".

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", Юлия Высоцкая заработала более 150 миллионов рублей за прошлый год благодаря компаниям, которые выпускают продукцию под брендом её авторского кулинарного шоу "Едим дома".

Напомним, недавно в Сети завирусились отрывки кулинарного шоу Высоцкой, которые ранее показывали в эфире телеканала НТВ, вызвав тем самым шквал критики в адрес знаменитости. Пользователи соцсетей отмечали, что Юлия Высокая на самом деле плохо готовит. Наиболее популярными стали выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковороде и сгорели шашлыки на мангале.

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"Едим дома" с Юлией Высоцкой - Средство от скуки