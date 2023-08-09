Певица Алсу появилась на публике без обручального кольца

В Сети распространяются слухи о разводе Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Один раз певицу видели в объятиях загадочного незнакомца. Артистка перестала появляться на публике со своим супругом и отпраздновала день рождения без него.

Фото: women.ru

После своего 40-летия Алсу уехала в путешествие. Она опубликовала в своих соцсетях пост с загадочной фразой про "стрессовые изменения". Немного позже разместила фотографию, на которой она стоит в объятиях загадочного незнакомца.

Недавно Алсу была замечена на выступлении "Плюс Даче" Леонида Агутина. Певица оделась в джинсы с объёмными карманами, жилетку, чёрный жакет. На ней были сумка Christian Dior и тёмные очки, однако отсутствовало обручальное кольцо на пальце. Это есть повод задуматься над тем, что в браке певицы не всё благополучно, передаёт Woman.ru.

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