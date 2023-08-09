Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Париж отрицает нарушение воздушного пространства Нигера и проводит тайную операцию
Рост цен на такси в России побил десятилетний рекорд
Гладков сообщил о работе ПВО в Шебекино
Генерал ВСУ обвинил Зеленского в роковой ошибке: десятки тысяч убитых
В Хакасии пьяная женщина насмерть сбила четырех коров в ходе полицейской погони
Нутрициолог рассказала о вреде холодного бутилированного чая
Старые французские танки — "хороший подарок" для армии России
Пожар начался на территории воинской части в Георгиевске Ставропольского края
Как повысить энергетику дома с помощью морской гальки, расскажет астролог Турунцева

Певица Алсу появилась на публике без обручального кольца

Шоу-бизнес

В Сети распространяются слухи о разводе Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Один раз певицу видели в объятиях загадочного незнакомца. Артистка перестала появляться на публике со своим супругом и отпраздновала день рождения без него.

Певица Алсу появилась на публике без обручального кольца
Фото: women.ru

После своего 40-летия Алсу уехала в путешествие. Она опубликовала в своих соцсетях пост с загадочной фразой про "стрессовые изменения". Немного позже разместила фотографию, на которой она стоит в объятиях загадочного незнакомца.

Недавно Алсу была замечена на выступлении "Плюс Даче" Леонида Агутина. Певица оделась в джинсы с объёмными карманами, жилетку, чёрный жакет. На ней были сумка Christian Dior и тёмные очки, однако отсутствовало обручальное кольцо на пальце. Это есть повод задуматься над тем, что в браке певицы не всё благополучно, передаёт Woman.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Алсу - Скучаю вопреки (Премьера клипа 2023)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок

Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.

Убивший 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга заявил, что девушка его спровоцировала
Что мешает России закончить СВО в ближайшее время? Отвечают эксперты
Какие препятствия есть у ВС РФ на пути к завершению СВО?
Подросток, зарезавший свою подругу, утверждает, что погибшая его спровоцировала
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
В Германии созрели для "осушения и защиты" "Северного потока" Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Я хочу попросить прощения" — в ДНР азовцу* разрешили встретиться с родителями
В Словакии пожалели о выборе в пользу Запада
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Последние материалы
Как повысить энергетику дома с помощью морской гальки, расскажет астролог Турунцева
Москву снова пытались атаковать украинские дроны. Что об этом известно?
Нехватка водителей и рост расходов на ОСАГО стало причиной роста цен на такси
Певица Лайма Вайкуле заявила, что перестала общаться с коллегами из России из-за СВО
Турпром: туристы в Италии обнаружили в чеке цену за разрезание сэндвича
Shot опубликовал видео пародии на Аллу Пугачёву в ресторане Сочи
Фиона Хилл: переговоры весной 2022 года могли завершить спецоперацию и спасти Украину
Военный журналист Анна Долгарёва: лучшие стихи пишутся в Донбассе
Названы два государства, представляющие угрозу России. Чем они опасны?
В Волгограде арестовали женщину, подозреваемую в убийстве сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников