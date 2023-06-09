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Певица Алсу улетела из России и появилась на улицах Нью-Йорка без обручального кольца

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Шоу-бизнес

Певица Алсу разместила фотографии своей прогулки по улицам Нью-Йорка с подругами. Внимательные подписчики заметили, что на фото она без обручального кольца.

Певица Алсу улетела из России и появилась на улицах Нью-Йорка без обручального кольца
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Напомним, что в социальных сетях уже давно распространяются слухи о проблемах в браке Алсу. Она уже много лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, у пары есть трое детей. Однако сплетники постоянно приписывают супругу певицы измены. Недавно даже появилась невероятная версия, будто бизнесмен заинтересован в бывшей пассии Тимати Анастасии Решетовой.

В разгар обсуждения предполагаемых измен мужа сама Алсу решила уехать подальше от России, пишет "МК".

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Алсу - "Зимний сон"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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