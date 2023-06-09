Певица Алсу разместила фотографии своей прогулки по улицам Нью-Йорка с подругами. Внимательные подписчики заметили, что на фото она без обручального кольца.
Напомним, что в социальных сетях уже давно распространяются слухи о проблемах в браке Алсу. Она уже много лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, у пары есть трое детей. Однако сплетники постоянно приписывают супругу певицы измены. Недавно даже появилась невероятная версия, будто бизнесмен заинтересован в бывшей пассии Тимати Анастасии Решетовой.
В разгар обсуждения предполагаемых измен мужа сама Алсу решила уехать подальше от России, пишет "МК".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.