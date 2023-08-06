Иван Охлобыстин, прослушав интервью Алексея Панина* с Ксенией Собчак, призвал вернуть растленного актёра на Родину.
Звезду сериала "Интерны" поразил уровень растления в мире.
"Вот недаром затеяли СВО!" — написал артист в своём Telegram-канале.
Охлобыстин упрекнул Ксению Собчак в том, что она манкирует этикой журналиста. Про Панина* у него тоже сложилось определённое мнение.
"Он же абсолютно больной ребёнок! Ему домой срочно надо, лет на пять в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба", — выразил своё мнение актёр.
Охлобыстин пожалел дочку Панина*, которая из-за уголовного дела, заведённого в РФ на отца, теперь не может вернуться в Россию.
"Девочка действительно его очень любит. И он её. Так что, боюсь, жить ему недолго", — пришёл к неожиданному выводу актёр.
Ранее Ксения Собчак ответила на обвинения Екатерины Мизульной в нарушении закона.
* - внесён Минюстом в список иноагентов.
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