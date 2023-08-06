Охлобыстин прокомментировал интервью Панина* Ксении Собчак: Жить ему недолго

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин, прослушав интервью Алексея Панина* с Ксенией Собчак, призвал вернуть растленного актёра на Родину.

Фото: https://discover24.ru

Звезду сериала "Интерны" поразил уровень растления в мире.

"Вот недаром затеяли СВО!" — написал артист в своём Telegram-канале.

Охлобыстин упрекнул Ксению Собчак в том, что она манкирует этикой журналиста. Про Панина* у него тоже сложилось определённое мнение.

"Он же абсолютно больной ребёнок! Ему домой срочно надо, лет на пять в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба", — выразил своё мнение актёр.

Охлобыстин пожалел дочку Панина*, которая из-за уголовного дела, заведённого в РФ на отца, теперь не может вернуться в Россию.

"Девочка действительно его очень любит. И он её. Так что, боюсь, жить ему недолго", — пришёл к неожиданному выводу актёр.

Ранее Ксения Собчак ответила на обвинения Екатерины Мизульной в нарушении закона.

* - внесён Минюстом в список иноагентов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Интервью Ксении Собчак и Панина проверит Следственный комитет