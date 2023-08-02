Ксения Собчак объяснила главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной, почему не считает своё интервью с Алексеем Паниным* нарушением российского законодательства.
Собчак отметила, что выполняла свой журналистский долг, стараясь раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Она уверена, что брать интервью можно даже у маньяков и у антигероев.
Ксения заверила, что все высказывания, которые могли быть расценены как нарушение закона, она совместно с юристами убрала из выпуска с Алексеем Паниным*.
Она объяснила, что пыталась нащупать грань между осуждением СВО и "лютой ненависти к России".
Ранее Екатерина Мизулина объяснила, где, по её мнению, Собчак нарушила закон во время интервью с Паниным*.
* - внесён Минюстом в список иноагентов.
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