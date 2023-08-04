Актриса Равшана Куркова рассказала о своей новорожденной дочери

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что российская актриса Равшана Куркова, которой 42 года, известна своим умением скрывать личную жизнь. Она дважды беременела и оба раза успешно держала это в секрете. В интервью журналу Hello! она поделилась своим мнением о том, что личная жизнь является личным делом каждого человека и не нужно ее афишировать.

Фото: mykaleidoscope.ru

Несмотря на это, журналистам удалось узнать немного информации о ее детях. Равшана рассказала о взаимоотношениях своего 3-летнего сына Гаспара с новорожденной сестрой. Она отметила, что он относится к ней спокойно, иногда умиляется над ней, а когда она плачет, приносит ей свои игрушки. Актриса говорит, что ее сын добрый и сообразительный малыш.

Тем временем, поклонники ждут фотографии дочери Равшаны и уверены, что они будут не менее восхищены, чем ранее, когда увидели ее маленького сына Гаспара.

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