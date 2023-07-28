Пугачева и Галкин* пришли на фестиваль Вайкуле в траурном наряде

В настоящее время Вайкуле проводит свой музыкальный фестиваль "Рандеву", выручка от которого пойдет на помощь Украине. Одним из главных гостей должна была стать Алла Пугачева, но ее участие до последнего момента было под вопросом. Даже появились слухи, что Алла Борисовна серьезно заболела.

Фото: соцсети

Однако сегодня появились кадры, на которых Примадонна вместе со своим супругом иноагентом пришли в концертный зал. В соцсетях обратили внимание на "похоронный" вид звездной пары.

Алла выбрала полностью черный наряд, а Максим классический костюм "двойку" серого цвета. Стоит отметить, что обычно супруги предпочитают выделяться своей одеждой, но в этот раз они выглядели как призраки. Комментаторы предположил, что таким образом звездная пара решила выразить свой траур по Украине.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

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