Режиссёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Мамедов скончался на приёме у врача

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Москве скончался режиссёр популярного сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: https://t.me/shot_shot/54638

По данным издания, 71-летний Мамедов отправился в понедельник вместе с женой на приём к врачу в поликлинику. И прямо там у него возникла боль в сердце.

Приехавшая по вызову скорая помощь ничем помочь не смогла. Предварительно, причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.

Мамедов имеет звание заслуженного деятеля искусств России. Он был режиссёром театров имени Маяковского и "Театра Луны". Снимал такие фильмы и сериалы, как "Паутина-1. Расплата", "Улицы разбитых фонарей — 8. Карта смерти", "Такова жизнь" и "Неистовый, яростный, бешеный…".

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