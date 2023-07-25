Известная певица и актриса Анна Семенович рассказала, как она борется с последствиями переедания.
По словам Анны Семенович, уже на протяжении многих лет она борется с лишним весом. Не переедать не получается, однако знаменитость нашла способ, который помогает справиться с последствиями этого.
Певица призналась, что корректировать свою фигуру и форму лица ей помогает массаж и косметолог. В частности, недавно певица начала курс мезотерапии, которые оказался для неё болезненным, но ради красивого лица Семенович готова терпеть.
"Будем улучшать мой овал и колоть мезотерапию. Я очень чувствительна к боли, в прошлый раз еле выдержала. Будем делать экзекуцию," — рассказала сказала Анна Семенович в своём личном блоге.
Также артистка добавила, что недавно у неё появились отёки на лица. Виной всему оказались сытные выходные у мамы на даче. Певица ела солёные огурцы с помидорами, а также шашлыки.
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