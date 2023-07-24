Певица, экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович рассказала о процедуре по сужению лица.
В своём личном блоге певица поделилась видео из кабинета косметолога. Семенович рассказала, что она сузила лицо с помощью процедуры термолифтинга Skin tyte.
"Процедура нужна для того, чтобы повысить выработку собственного коллагена, сделать его более качественным, и лицо сделать более узким", — написала знаменитость.
Также Анна Семенович поделилась об ощущениях от процедуры. По её словам, всё прошло безболезненно.
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