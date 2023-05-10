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Анна Семенович опровергла свои слова про алкоголизм Романа Костомарова: "Выпивали все после соревнований"

1:02
Шоу-бизнес

Певица и актриса Анна Семенович опровергла свои слова относительно того, что у знаменитого фигуриста Романа Костомарова алкогольная зависимость.

Анна Семенович опровергла свои слова про алкоголизм Романа Костомарова: "Выпивали все после соревнований"
Фото: popcake.tv

На протяжение долгого времени в Сети обсуждали интервью Анны Семенович, записанное 20 лет назад. Тогда знаменитость рассказала, что её партнёр по танцам на льду Роман Костомаров не раз срывал спортивные тренировки из-за того, что изрядно выпивал накануне. Более того, артистка отметила, что Костомаров мог прийти на тренировку в алкогольном опьянении.

Недавно Анна Семенович решила разъяснить все пересуды, которые распространяются в Интернете. Об этом она рассказала в эфире шоу "Алёна Блин".

"Выпивали все после соревнований. Все ругались. Когда люди катаются в паре, это естественный процесс, могут и матерные слова вылетать. Но я ни в коем случае не говорила, что Рома алкоголик, что он гад", — объяснила Семенович.

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Анна Семенович и Роман Костомаров (2000 г.)
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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