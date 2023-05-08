Роман Костомаров впервые после госпитализации в январе опубликовал своё фото в личном блоге.
С начала января знаменитый фигурист находится в больнице Коммунарки, где боролся за жизнь. У спортсмена была диагностирована пневмонии, которая сопровождалась тяжёлыми осложнениями.
Сегодня фигурист впервые вышел на связь, опубликовав пост и своё фото в своей соцсети. Роман сфотографировался в чёрной толстовке с надписью "Без комментариев", надев на голову капюшон. Судя по снимку, видно, что спортсмен сильно похудел. В марте СМИ писали, что он весил менее 50 килограммов при росте 182 сантиметра.
В своём посте фигурист поблагодарил всех за поддержку и заверил поклонников в том, что он сможет преодолеть все трудности.
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