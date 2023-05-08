Роман Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своих социальных сетях первый пост после госпитализации. Фигурист поблагодарил всех, кто поддерживал его, переживал и верил, что он выберется из сложнейшей ситуации.

Фото: rsport.ria.ru

Он также отметил, что впереди ещё много трудностей, выразив надежду, что справится со всеми благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его с того света и работают с ним до сих пор.

Напомним, в реанимацию Костомаров попал четыре месяца назад с пневмонией. Болезнь дала осложнение и из-за развившегося некроза медики вынуждены были сделать фигуристу несколько ампутаций.

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Роману Костомарову нужна срочная помощь