Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своих социальных сетях первый пост после госпитализации. Фигурист поблагодарил всех, кто поддерживал его, переживал и верил, что он выберется из сложнейшей ситуации.
Он также отметил, что впереди ещё много трудностей, выразив надежду, что справится со всеми благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его с того света и работают с ним до сих пор.
Напомним, в реанимацию Костомаров попал четыре месяца назад с пневмонией. Болезнь дала осложнение и из-за развившегося некроза медики вынуждены были сделать фигуристу несколько ампутаций.
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