93-летняя звезда "Тихого Дона" Людмила Хитяева назвала причину смерти единственного сына

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Знаменитая актриса, звезда фильма "Тихий Дон", Людмила Хитяева рассказала о смерти своего единственного сына Павла Белокринкина.

Фото: m24.ru

В среду, 5 июля, скончался единственный сын Людмилы Хитяевой Павел Белокринкин. По словам 93-летней актрисы, он страдал сердечной недостаточностью, а последние дни своей жизни провёл в реабилитационном центре. Об этом сообщает KP.RU.

Хитяева рассказала, что Павла она сама определила в медицинский центр, чтобы он восстановил своё здоровье после длительного проживания в Тайланде.

"Паша долгое время работал в российском посольстве в Тайланде. Климат там тяжелый +35. Он надорвал здоровье работой. У Паши было больное сердце. Теперь для меня его похороны шок и потрясение", — поделилась актриса.

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Людмила Хитяева. Мой герой