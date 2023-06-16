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Актриса Марина Александрова назвала причину смены фамилии

0:31
Шоу-бизнес

Российская актриса Марина Александрова рассказала, почему не носит свою настоящую фамилию. 

Актриса Марина Александрова назвала причину смены фамилии
Фото: eg.ru

Марина Александрова рассказала, что ещё в начале своего карьерного пусти она решила сменить фамилию. По её словам, фамилия Пупенина, доставшаяся ей при рождении, могла помешать актёрскому делу.

Начинающая тогда актриса Марина решила взять более благозвучную, как она думала, фамилию, поэтому стала Александровой. Об этом сообщает "Телепрограмма".

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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